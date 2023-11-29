Разработка пористых жидкостей на основе для хранения и транспортировки метана

Метан является перспективным топливом для транспорта, поскольку является экологически чистым видом топлива, а его эксплуатационные расходы значительно ниже, чем у дизельных и бензиновых аналогов.

К сожалению, существующие технологии хранения метана подразумевают его хранение при высоком давлении (~150-200 атмосфер), что усложняет как процедуру заправки метанового транспорта, так и делает его эксплуатацию менее безопасной. Разработка высокоэффективных пористых материалов, способных удержать природный газ в том же количестве, но при существенно меньших давлениях, позволит решить как проблему заправки, так и безопасного использования метана. Таким высокоэффективным пористым материалом являются пористые жидкости.

Пористые жидкости можно также представить, как жидкую «губку» способную впитать значительные объемы газа, а затем высвободить при первом требовании.

Подробности в подкасте «3.14 Будущее наступило» рассказывает Артем Порываев, научный сотрудник лаборатории ЭПР спектроскопии Международного томографического центра СО РАН.

Проект создан при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

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