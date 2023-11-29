С 1 декабря за это не будут штрафовать автомобилистов

Российских водителей ждут изменения, связанные с отменой штрафов по одному из пунктов ПДД.

С 1 декабря автомобилисты больше не будут получать штрафы за отсутствие зимней резины. Об этом сообщил глава ГИБДД России Михаил Черников. Информация об изменении правил размещена в телеграм-канале официального представителя МВД Ирины Волк.

Ранее было объявлено, что полиция начнет штрафовать водителей, не использующих зимнюю резину, с минимальным штрафом в 500 рублей. Однако глава ГИБДД опроверг эту информацию.

«Мы можем подчеркнуть, что по многим регионам у нас вообще зимней скользкости и выпадания снега нет. Там, соответственно, нет необходимости контролировать», — уточнил глава ГИБДД.

Михаил Черников также подчеркнул, что водителям необходимо готовить свое транспортное средство именно под условия, которые присутствуют на улице. Если будет установлено, что водитель ездит зимой на летних шинах, его автомобиль не будет изыматься или эвакуироваться. Ограничения не затронут автомобили, оснащенные внесезонной резиной.