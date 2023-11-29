Сердце – не камень: более трети новосибирцев не знают о наследственной предрасположенности к сердечно-сосудистым заболеваниям

СК «Росгосстрах Жизнь» и банк «Открытие» решили выяснить какновосибирцы заботятся о своей сердечно-сосудистой системе. Ведь по данным Росстата, болезни, связанные с системой кровообращения – самая частая причина ухода из жизни в России (43,8%, или 831 557 в абсолютном значении). В ходе опроса* выяснилось, что лишь половина респондентов уделяют внимание этому жизненно важному органу. Причем 41% из них делают это время от времени и только 11% – регулярно.

Наиболее популярными способами профилактики болезней сосудов и сердца респонденты считают (открытый вопрос, можно было назвать несколько вариантов) правильное питание (41%), отказ от вредных привычек (35%), снижение уровня стресса в своей жизни (32%) и регулярное посещение врача (23%). Наименее популярные методы заботы о сердце – применение БАДов (12%) и соблюдение режима сна (8%).

Респонденты отмечают, что стараются следить за состоянием своего здоровья. Абсолютное большинство периодически измеряют артериальное давление: 49% – при плохом самочувствии, 25% – несколько раз в неделю, а 17% – несколько раз в день. Только 5% опрошенных делают это ежедневно.4% не смогли вспомнить, как часто используют тонометр.

При этом опрошенные признают, что в их жизни присутствуют факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний. Среди множества вариантов ответа наиболее популярными стали вредная еда (51%), курение (37%), малоподвижный образ жизни (24%) и частые переработки и несбалансированный режим труда и отдыха (21%). В топ-факторов риска также вошли употребление алкоголя (20%) и стресс, волнения и переживания (14%). Реже всего новосибирцы выбирали короткую продолжительность сна (7%) и избыточный вес (4%).

Также выяснилось, что не каждый новосибирец знает о наследственных заболеваниях, передающихся в его семье из поколения в поколение. Более трети респондентов (40%) не владеют информацией о наследственной предрасположенности к сердечно-сосудистым заболеваниям. Четверть знают, что у близких были такие проблемы (24%), а 15% отмечают, что проблемы с сосудами начинались только в их поколении. Лишь каждый четвертый (23%) хотел бы знать о наследственных предрасположенностях в семье. Каждый шестой (16%) не ответили на этот вопрос, а 61% предпочли бы избежать информации об истории наследственных заболеваний в семье.

«Здоровье нашего организма напрямую зависит от работоспособности сердца и сосудов, которые можно сравнить с нашим внутренним двигателем. Важно заботиться о здоровье сердца, ведь именно от него зависит наша жизнеспособность и качество жизни. Однако в современном динамичном мире сохранить баланс между здоровьем и воздействием окружающей среды бывает сложно: стрессы, вредные привычки, экология и другие факторы могут спровоцировать появление различных проблем со здоровьем. Крайне важно не только вовремя узнать о болезни, но и финансово защитить себя на случай ее возникновения. Эту задачу решают программы накопительного и рискового страхования жизни, которые позволяют получить доступ к квалифицированной медицинской помощии сохранить качество жизни на привычном уровне. Программы с генетическими чекапами помогут узнать о предрасположенности к возможным заболеваниям и заранее предупредить их возникновение, – говорит Гульнара Орлова, руководитель управления по развитию страховых продуктов и сервисов СК «Росгосстрах Жизнь». – При этом приобрести страховую защиту и обеспечить себе «финансовую подушку безопасности» на случай выявления проблем с сердечно–сосудистой системой готовы 45% опрошенных».

*Опрос 1220 респондентов проведен во всех регионах России в ноябре 2023 года.