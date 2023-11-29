«Слово пацана» захватил умы школьников: дети устраивают драки и «забивы» по мотивам сериала

Киногерои во все времена были «иконами» и «идолами» подростков. Не избежал этой участи и новый сериал, стремительно нашедший отклик в сердцах российских школьников.

В лихие 90-тые мальчишки «копировали» персонажей нашумевшего сериала «Бригада», потому и подростки современной России мало чем отличаются от своих сверстников из прошлого. Однако взрослые и умудрённые опытом люди бьют тревогу (также, как и в 90-тые) по поводу реакции подрастающего поколения на новый сериал с говорящим названием «Слово пацана» (повествует о татарстанских бандах конца 1980-х годов и рассказывает историю подростков, которые прибились к бандам).

После выхода первых серий татарские школьники создали игру по мотивам сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», а в городе Сарманово завели сеть телеграмм-каналов, названных в честь татарстанских группировок и через них назначают сходки и постят ролики с «забивами» (столкновения стенку на стенку за контроль над районом), сообщило сетевое издание «Татарстан-24».

Этим уже заинтересовалась местная полиция. По сообщениям KazanFirst со ссылкой на пресс-службу местного МВД, родители этих подростков приглашены на беседу, а сами ребята уверяют, что подражание героям сериала всего лишь шутка.

Последовала реакция и местной уполномоченной по правам детей Ирины Волынец, которая оперативно составила обращение в Роскомнадзор с требованием проверить сериал на соответствие Указу Президента об утверждении основ госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Отреагировал и автор книги «Слово пацана» и консультант сериала Роберт Гараев, который провёл параллель с сериалом «Игра в Кальмара», после выхода которого подростки также инсценировали его сюжет. Он также призвал детей заняться чем‑то более полезным, чем просмотры сериалов, в том числе и «Слово пацана», который, при всех недостатках, имеет очень поучительный финал.