Спрос в ноябрьские распродажи за два года вырос на 20%

Группа ВТБ провела исследование потребительского спроса в дни ноябрьских распродаж, оценив транзакции по картам банка и данные с терминалов «Первого ОФД». Как показало исследование, в пиковые дни распродаж спрос вырос на 20% к аналогичному периоду 2021 года, а активность покупателей на распродаже «11.11» была выше, чем в «Черную пятницу».

Анализ транзакций по картам банка показал, что популярность ноябрьских распродаж ежегодно растет: с 2021 года спрос (число покупок) в пиковые дни покупательской активности в ноябре вырос на 20% (и на 12% с 2022 года). Клиенты банка в дни ноябрьских распродаж ежегодно совершают более 100 млн покупок в наиболее популярных категориях товаров.

В период «Черной пятницы» — с 24 по 26 ноября — в магазинах, обслуживаемых Первым ОФД, россияне потратили на покупку товаров более 50 млрд рублей (статистика аналитического сервиса Продажи.рф). Число покупок увеличилось на 2%, а объем трат оказался на 16% больше, чем в 2022 году.

Больше всего вырос спрос на обувь – на 19% по числу покупок (+30% по объему трат), россияне купили более полумиллиона товаров на сумму свыше 1,8 млрд рублей. Спрос на сувенирную продукцию вырос на 16% (+39% по тратам) – приобретено свыше 400 тысяч товаров на 130 млн рублей. Также вырос спрос на автотовары – на 13% по количеству покупок и на 24% по объему трат, россияне приобрели в этой категории около 2,5 млн товаров, заплатив свыше 1,4 млрд рублей. Товары для праздников в этом году приобретали на 10% чаще (+29% по тратам) – оплачено более 708 тысяч покупок на сумму свыше 115 млн рублей.

Активность покупателей в период «Черной пятницы» оказалась в этом году на 4% ниже, чем в дни «Всемирного дня шоппинга» (10-12 ноября). Однако эксперты все равно называют эту распродажу успешной – объем трат населения был выше средних значений октября.

В «Черную пятницу», по сравнению с распродажей «11.11», спрос на обувь вырос на 16%, на сувенирную продукцию и товары для взрослых – на 13%, на товары для спорта и активного отдыха – на 8%. В преддверии новогодних торжеств набирали популярность товары для праздника: рост почти в полтора раза к предыдущим дням распродажи. При этом 10-12 ноября на 15% был выше спрос на электронику, на 12% больше покупали товаров для стройки и ремонта.

«Распродажи ноября уже довольно сложно отделить друг от друга, поскольку скидки действуют практически весь месяц. Тем не менее, пик спроса на популярные акционные товары обычно приходится на конец недели — с пятницы по воскресенье, поскольку именно в это время у покупателей появляется возможность посетить магазины или без спешки выбрать товары на сайте. Мы оценили объемы трат и количество транзакций в этот временной промежуток и видим, что спрос на товары и услуги в ноябре 2023 года вырос. Раньше покупатели с недоверием относились к таким масштабным акциям, поскольку продавцы под видом скидок иногда даже завышали цену, но сегодня системы мониторинга цен на маркетплейсах и высокая конкуренция на рынке повышают уровень доверия покупателей и популярность распродаж», — комментирует Татьяна Гребенкина, руководитель направления аналитических исследований Продажи.рф.

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