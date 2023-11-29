Суммарный объем предложения новосибирских застройщиков снижается

За третий квартал 2023 года число непроданных квартир в стройках Новосибирска уменьшилось на пять тысяч.

В октябре 2023 года застройщики города продали и вывели на рынок одинаковое количество квартир, но суммарный объем предложения продолжает снижаться. Застройщики закрывают продажи, и это видно на сайтах основных агрегаторов, сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев.

«На платформе Сбербанка Домклик число активных объявлений в новостройках Новосибирской области уменьшилось с сентября на 1448 квартир или 11%, снижение от максимума этого года превышает 25%. Самая большая база новостроек Новосибирской области Нмаркет.ПРО уменьшилась за месяц на 625 квартир, а падение от максимума этого года составляет 29,5%», — уточнил он.

По словам Николаева, при снижении общего числа новостроек меняется и квартирография предложения. Доля 3-5 комнатных квартир существенно ниже, чем в целом в строительном заделе. Удельный вес студий и 1-комнатных квартир составляет 64%, а 3 комнатных квартир 7,3%. Если раньше квартиры большой площади продавались ближе к вводу дома в эксплуатацию, то в ноябре суммарная доля всех предложений 3, 4 и 5 комнатных квартир в сданных домах меньше 4%.

Дорогая ипотека на вторичном рынке и сбалансированный спрос позволяют застройщикам снимать с продаж наиболее ликвидные квартиры и даже повышать цены, заключил эксперт.

Напомним, в Новосибирской области продают трехэтажный замок за 45 млн.