Терапевт Заславская рассказала об укрепляющих иммунитет зимой продуктах

Специалист подчеркнула, что в рационе обязательно должен присутствовать белок.

Врач-терапевт Рина Заславская рассказала в беседе с Pravda.Ru, что зимой укрепить иммунитет помогут правильно подобранные продукты. Так, по словам специалиста, в рационе обязательно должен быть белок.

«В диете должен быть белок. А белок в чём? В яйцах, любом мясе. Обязательно должно присутствовать хотя бы 100 грамм белка в день», — объяснила терапевт.

Кроме того, Заславская посоветовала на забывать и о витаминах. В питании обязательно должны быть фрукты и овощи, которые содержат необходимые для организма питательные элементы, добавила она.

Напомним, терапевт Чернышова рассказала об опасных пищевых привычках для желудка.