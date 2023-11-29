У этих категорий россиян заберут загранпаспорт 11 декабря: список

С средины декабря-2023 ряд категорий российских граждан станут «невыездными», а их загранпаспорта изымет государство. Ищите себя в обновлённом списке ниже по тексту.

Шумиху с неизбежным изъятием загранников у огромного количества россиян наделали поправки в Федеральный закон от 13.06.2023 № 212-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Они вступают в законную силу 11.12 2023 г., госорганы начнут процедуру уведомления о запрете на выезд из страны и изъятия заграничных паспортов.

Список «невыездных» граждан РФ в 2023 году, согласно новым поправкам, дополнился несколькими категориями:

- граждане РФ, имеющие доступ к государственной тайне (разрешение на работу с секретными документами);

- действующие сотрудники ФСБ или уволенные со службы менее пяти лет назад;

- граждане РФ, военнослужащие (срочники, мобилизованные, резервисты, запасники), призванные на срочную или альтернативную военную службу;

- фигуранты уголовных дел;

- должники и банкроты.

Все эти россияне в декабре 2023 года обязаны в пятидневный срок со дня уведомления о запрете на выезд (пришлют по почте или вручат лично в руки) сдать загранпаспорт в орган, ограничивший выезд:

- призывники и мобилизованные в военкоматы;

- должники и банкроты судебным приставам;

- сотрудники ФСБ в МВД.

Вернётся загранник в руки «невыездного» гражданина сразу после официального снятия запрета на выезд (зависит от даты решения ограничивающего органа).