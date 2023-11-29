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общество

В Новосибирске подписали соглашение на строительство комплекса по переработке ТКО

Фото: ru.freepik.com

В Новосибирской области подписали концессионное соглашение на строительство комплекса по переработке твердых коммунальных отходов

Концессионное соглашение на строительство Правобережного комплекса по переработке ТКО было подписано министром ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денисом Архиповым и директором МУП Новосибирска «Спецавтохозяйство» Андреем Зыковым. По планам, ввод в эксплуатацию КПО «Правобережный» прекратит захоронение мусора Гусинобродском полигоне.

По указу президента РФ необходимо создать современную систему обращения с ТКО, которая будет обеспечивать 100% сортировку отходов и снизит объем захоронения в два раза.

«Строительство этого объекта, как и Левобережного КПО, начнётся только после проведения комплексных инженерных изысканий на земельных участках и прохождения государственной экологической экспертизы проектной документации», – подчеркнул заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка.

Напомним, что ранее в Новосибирске устранили несанкционированную свалку.

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Нина Раневская
Журналист

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