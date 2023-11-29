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общество

В Новосибирске продают шоколад 1995 года

Фото: ru.freepik.com

В Новосибирске выставили на продажу шоколад «Alpen Gold» 1995 года

На сайте с объявлениями в Новосибирске выставили на продажу шоколад «Alpen Gold», который был произведен в 1995 году.

Автор публикации написала, что сладкому изделию 28 лет, а создано оно было в Германии, упаковка целая, сам шоколад не пострадал. Она также пояснила, что есть его нельзя, такой экземпляр подойдет для коллекционирования. Шоколадку она оценила в тысячу рублей.

В данный момент объявление с сайта исчезло.

Напомним, что в Новосибирской области выставили на продажу трехэтажный замок за 45 миллионов рублей.

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Нина Раневская
Журналист

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