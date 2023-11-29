В Новосибирске руководителя цеха «НЗКХ» Тихонова приговорили за коммерческий подкуп

Калининский районный суд Новосибирска вынес приговор руководителю цеха по работе с ядерными материалами «НЗХК» Александру Тихонову – он за 300 тысяч рублей и четыре автомобильные шины ремонтировал оборудование сторонней организации. Теперь топ-менеджер получил срок и у него забрали покрышки от автомобиля Тойота Ленд Крузер-200.

Александр Тихонов руководил группой по обращению с ядерными материалами ИТВС ПАО «Новосибирский завод химконцентратов». Между предприятием и ООО "Экорт" были заключены договоры: арендатор в лице коммерческой организации обязался производить текущий ремонт за свой счет, включая автоматическую пожарную сигнализацию.

Однако, как установили следователи, в период действия этих договоров Тихонов неоднократно по просьбе сотрудников ООО "Экорт" отдавал приказания выполнять ремонт заводским рабочим, минуя все графики и планы предприятия.

Как выяснилось, Александр Тихонов за это получил от руководителя компании «Экорт» 300 000 рублей и четыре автомобильные шины стоимостью 56 120. Дело было квалифицировано по части 7 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп).

Сегодня, 29 ноября, Калининский районный суд поставил точку в этом деле, признав Александра Тихонова виновным в инкриминируемом преступлении.

«Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях на срок 2 года 6 месяцев, — рассказали в Калининском районном суде.

- Конфискованы также в доход государства шины автомобиля марки " Тойота Ленд Крузер-200", принадлежащем осужденному А. Тихонову».

Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован адвокатами осуждённого в вышестоящей инстанции.