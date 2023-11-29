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В Новосибирске устранили несанкционированную свалку

Фото: телеграм-канал «Прокуратура Новосибирской области»

Благодаря прокуратуре Новосибирской области в регионе устранили несанкционированную свалку

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, была организована проверка о соблюдении законодательства об охране окружающей природной среды.

Было установлено, что у села Каменка в Новосибирском районе образовалась несанкционированная свалка мусора и твердых бытовых отходов. Прокурор обратился в суд с иском о понуждении администрации района ликвидировать свалку.

В результате суд признал требования обоснованными и в данный момент свалки на прежнем месте нет.

Фото В Новосибирске устранили несанкционированную свалку 2

Фото В Новосибирске устранили несанкционированную свалку 3

Фото В Новосибирске устранили несанкционированную свалку 4

Напомним, что в Новосибирске руководителя цеха «НЗКХ» Тихонова приговорили за коммерческий подкуп.

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Нина Раневская
Журналист

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