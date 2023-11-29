В Новосибирске устранили несанкционированную свалку

Благодаря прокуратуре Новосибирской области в регионе устранили несанкционированную свалку

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, была организована проверка о соблюдении законодательства об охране окружающей природной среды.

Было установлено, что у села Каменка в Новосибирском районе образовалась несанкционированная свалка мусора и твердых бытовых отходов. Прокурор обратился в суд с иском о понуждении администрации района ликвидировать свалку.

В результате суд признал требования обоснованными и в данный момент свалки на прежнем месте нет.

Напомним, что в Новосибирске руководителя цеха «НЗКХ» Тихонова приговорили за коммерческий подкуп.