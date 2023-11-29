В Новосибирском метро подвели итоги конкурса среди электрогазосварщиков

Электромеханическая служба метрополитена подвела итоги конкурса «Лучший по профессии» среди электрогазосварщиков.

Сварочные работы по металлу — объемный, трудоемкий и ответственный процесс. От качества сварки зависит долговечность и технические характеристики готового изделия.

Высокий уровень мастерства показали: Гагарин Денис Анатольевич – он занял 1 место, Харин Андрей Анатольевич –второй, Бочкарев Дмитрий Анатольевич – третий. Поздравляем победителей!

Ранее Сиб.фм сообщал о заседании Совета Международной Ассоциации «Метро», организатором которого выступил Новосибирский метрополитен. По решению Совета следующее заседание запланировано на весну 2024 года в Минском метрополитене.