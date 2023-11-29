Врач рассказала о персонализированной медицине

Тенденция сегодняшнего дня — сохранение активности и хорошего самочувствия на долгие годы. Важно не только жить долго, но и жить качественно, физически активно. Современные медицинские технологии позволяют увеличить время качественной жизни. Комплексный подход к сохранению здоровья — тренд сегодняшнего дня.

Чем раньше начнём, тем лучше получим результат. В помощь методы персонализированной медицины: генетические тесты на предрасположенность к заболеваниям, на эффективность и безопасность лекарств, на индивидуальную полезность и вредность витаминов и пищевых продуктов, методы молекулярной биохимии, устройства и приложения для мониторирования параметров организма.

Особенно важно подключать дополнительные возможности для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероза, артериальной гипертонии, сахарного диабета, это основные причины нездорового долголетия.

Рассуждаем в подкасте «3.14 Будущее наступило», как правильно использовать новые медицинские технологии в практической работе врача, с Галиной Лифшиц доктором медицинских наук, кардиологом, зав. Лабораторией персонализированной медицины ИХБФМ СО РАН, профессором медицинского факультета НГУ.

Проект создан при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

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