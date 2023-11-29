Вскрылись жуткие детали биографии предполагаемого убийцы двух россиянок в Турции

Расследование резонансного преступления против двух россиянок раскрыло любопытные подробности их личной жизни, но подняло ещё больше вопросов о предполагаемом убийце.

На днях известие о жестокой расправе над матерью и дочерью на территории Турции взбудоражило российскую общественность (убитые являются гражданками РФ, переехавшими в теплые страны, но оставшимися патриотически настроенными). Тела 42-летней Ирины и её 15-лтеней дочери были найдены в придорожных кустах.

Женщины были связаны верёвкой и замотаны в окровавленную простынь. По предварительным данным турецкой полиции, погибли россиянки от огнестрельных ранений (соседи рассказали, что слышали выстрелы). Из их виллы, где они проживали, также бесследно исчез малолетний сын Ирины от второго брака.

Именно это обстоятельство и натолкнуло следователей на версию о убийстве из мести. Под подозрение попал бывший муж Ирины и отец её младшего сына (всего у женщины трое детей: два сына и дочь), с которым женщина недавно развелась.

Предполагаемый убийца Андрей Куслевич является гражданином Литвы. После развода преследовал супругу и она вынуждена была ограничить его общение с маленьким сыном. По свидетельству соседки убитой, которая была в курсе личной жизни Ирины, бывший муж ранее имел судимость за кражу бриллианта, работал телохранителем у украинского олигарха, метко стреляет и физически подготовлен.

В связи с открывшимися обстоятельствами турецкие власти намерены подать Андрея Куслевича в международный розыск по линии Интерпола.