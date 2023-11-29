Затяните пояса: когда придёт пенсия за январь 2024 — новый график выплат

Российских пенсионеров предупредили, что январь Нового 2024 года будет «пустым», а их пособия по старости придут на счета и карты не раньше февраля будущего года.

Такая новогодняя ситуация с пенсиями стала в нашей стране классической. Причина кроется в затяжных выходных дня, которые продлятся до 8 января 2024 года включительно. В связи с этим многие российские банки и почтовые отделения пересмотрят свои графики.

В декабре уходящего пенсии и соцпособия будут выданы дважды: в начале месяца за декабрь и в конце – досрочно за январь. Соответственно в январе поступлений не предвидится, а в феврале – вернутся в привычный график.

Специалисты Пенсионного фонда, работающего в структуре СФР, рекомендуют пенсионерам распределять удвоенный декабрьский бюджет с расчётом на два месяца вперёд, дабы не остаться без средств к существованию.