«Завтра у меня день рождения»: опубликовано последнее видео 15-летней россиянки, убитой в Турции

Двух россиянок убили в турецком Бодруме — преступника объявили в розыск.

В Сети появилось видео, на котором 15-летняя россиянка Даяна радуется предстоящим выходным в Стамбуле. Спустя несколько дней девушка погибла в Турции. Информацию об этом опубликовал Telegram-канал Mash.

Трагедия произошла в Бодруме, где полиция обнаружила тела 42-летней Ирины Двизовой и ее дочери Даяны. Родственники женщин заявили о их пропаже, после чего тела были найдены на крутом склоне у обочины дороги, завернутые в простыни.

На данный момент правоохранительные органы разыскивают подозреваемого.

СМИ сообщают, что Ирина Двизова работала моделью и снималась для известных брендов одежды и роскошных мест в Турции. Ее дочь Даяна также мечтала о карьере модели.