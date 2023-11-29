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вчера 23:00
экономика

Ждём 13-ю пенсию? Владимир Путин подписал закон касательно социальных выплат россиянам

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На днях глава нашего государства подписал несколько социально значимых законов. Портал «Сиб.фм» публикует полный список юридических нововведений, направленных на увеличение господдержки населению РФ.

Первый и основополагающий документ, заверенный подписью президента РФ — федеральный бюджет на ближайшие три года с 2024 до 2026. Согласно его тексту, на социальные расходы государство потратит более 30 трлн рублей (более 30% от общего объема бюджетных средств).

Такая сумма будет распределена между пенсионерами (инвалидами) и семьями с детьми:

- с 01.01.2024 г. индексируется на 7,5 % размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости;

- с 01.10.2024 г. на 4,5 % увеличится пенсия военных;

- с 01.01.2024 г. повысится на 18,5 минимальный размер оплаты труда, от объёма которого зависят и другие соцвыплаты.

Кроме того, будет увеличен объём межбюджетных трансфертов на обеспечение техническими средствами реабилитации людей с инвалидностью и на оплату санаторно-курортного лечения с проездом к месту лечения и обратно, прокомментировал новые документы первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев.

Отметим, что среди них нет закона о ежегодных предновогодних выплатах для пенсионеров (тринадцатая пенсия).

#Новосибирск
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Оксана Чешенок
журналист

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