Ждём 13-ю пенсию? Владимир Путин подписал закон касательно социальных выплат россиянам

На днях глава нашего государства подписал несколько социально значимых законов. Портал «Сиб.фм» публикует полный список юридических нововведений, направленных на увеличение господдержки населению РФ.

Первый и основополагающий документ, заверенный подписью президента РФ — федеральный бюджет на ближайшие три года с 2024 до 2026. Согласно его тексту, на социальные расходы государство потратит более 30 трлн рублей (более 30% от общего объема бюджетных средств).

Такая сумма будет распределена между пенсионерами (инвалидами) и семьями с детьми:

- с 01.01.2024 г. индексируется на 7,5 % размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости;

- с 01.10.2024 г. на 4,5 % увеличится пенсия военных;

- с 01.01.2024 г. повысится на 18,5 минимальный размер оплаты труда, от объёма которого зависят и другие соцвыплаты.

Кроме того, будет увеличен объём межбюджетных трансфертов на обеспечение техническими средствами реабилитации людей с инвалидностью и на оплату санаторно-курортного лечения с проездом к месту лечения и обратно, прокомментировал новые документы первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев.

Отметим, что среди них нет закона о ежегодных предновогодних выплатах для пенсионеров (тринадцатая пенсия).