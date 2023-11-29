Железнодорожники помогли спасти жизнь учителю, сопровождавшему организованную группу школьников в пригородном поезде

Профессиональные действия бригады контролеров-кассиров АО «Экспресс-пригород» помогли спасти жизнь женщины, сопровождавшей школьников 6 и 8 классов в пригородном поезде Черепаново – Новосибирск.

В поезд 12 школьников и их учитель сели на станции Дорогино Западно-Сибирской магистрали в Новосибирской области. Ребята с учителем направлялись в Искитим. Проезжая о.п. 65 км, машинист поезда сообщил по громкой связи о необходимости оказания медпомощи во 2 вагоне. Контролеры-кассиры Наталья Петрова и Семён Левчук, проводившие проверку билетов у пассажиров, незамедлительно направились в указанный вагон.

На месте они обнаружили учителя-женщину в бессознательном состоянии. Школьники были растеряны, разошлись по вагону и звонили родителям.

Наталья Петрова оперативно сообщила о ситуации ревизору-инструктору, который стал координировать их действия, поддерживал связь между машинистом, бригадой скорой помощи и контролерами. Контролер-кассир оказала педагогу первую помощь. Когда женщина пришла в себя, успокоила и сообщила, что в ближайшее время ей будет оказана профессиональная медицинская помощь. Наталья Петрова вышла с педагогом на станции Бердск и оставалась рядом до приезда бригады скорой помощи.

В свою очередь Семён Левчук вышел с ребятами раньше, на станции Искитим, где дождался приезда всех родителей школьников. Контролер-кассир поддерживал и успокаивал ребят в сложившейся нестандартной ситуации.

Благодаря слаженным действиям железнодорожников учителю была оказана своевременная квалифицированная медицинская помощь, а дети были доставлены в место назначения и переданы в руки родителей.

– Сотрудники пригородной пассажирской компании обладают не только высокими профессиональными, но и, в первую очередь, человеческими качествами, которые в совокупности позволяют не оставаться равнодушными к судьбе каждого пассажира, – сообщил руководитель АО «Экспресс-пригород» Вячеслав Невежин.

За неравнодушное отношение к пассажирам и профессиональные действия в условиях нештатной ситуации Наталья Петрова и Семён Левчук будут отмечены руководством Западно-Сибирской железной дороги.