46 единиц нового оборудования появится в больницах Новосибирска

В рамках национального проекта более 40 единиц нового оборудования появится в мед учреждениях Новосибирской области

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в больницы Новосибирской области в 2023 году планируют закупить 46 единиц диагностического оборудования для более чем 25 медицинских организаций региона.

В их число входит: четыре аппарата МРТ, три ангиографа, 18 рентген-аппаратов, семь КТ, 11 маммографов и три флюорографа.

Ранее сообщалось, что жители Новосибирска получают до 200 тысяч рублей за травмы на гололеде.