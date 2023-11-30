«Давай отсюда, Россия для русских!»: российские подростки устроили марш против мигрантов

Антимиграционный тренд в нашей стране набирает популярность с пугающей скоростью – в крупных городах начались протестные марши с участием взрослых россиян и подростков.

В последние дни ноября текущего 2023 года в сеть посыпались тревожные сообщения из разных российских городов о массовых антимиграционных маршах. Так, 29.11.2023 г. в Воронеже молодежь прошла по улице, скандируя различные призывы с требованием ужесточить миграционную политику в стране.

В Самаре движение «Патруль России» организовало согласованные с городскими властями мероприятия – «Русский марш против миграции» и митинга у здания правительства области «против антинародной, антироссийской миграционной политики», написал на своей странице в ВК лидер движения Данил Голованов.

Также в Тюмени подростки, собравшиеся в хаотичные компании, ходят по улицам с речёвками против засилья мигрантов.

Кроме того, МВД РФ зафиксировало формирование народных дружин из местных жителей на окраинах Москвы и Санкт-Петербурга с целью противостоять бандам мигрантов.

Всех этих россиян объединяет общий слоган «Россия для русских», который тревожит экспертов в области политологии и права – они уверяют, что данный призыв отражает явно радикальные настроения в обществе и ведёт к напряжённости, а участившиеся марши и акции являются результатом отсутствия адекватной миграционной и национальной политики, отвечающей интересам коренных жителей России.