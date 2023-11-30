Доход пенсионеров пересчитают по новым правилам с 1 декабря: кого ждёт повышение

Новый метод учёта доходов пожилых россиян поможет наиболее точно рассчитать индексацию пенсионных выплат.

О запуске новой и более усовершенствованной системе статистического наблюдения за лицевыми счетами российских пенсионеров с 1 декабря 2023 года сообщил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский, участвовавший в её разработке. По его мнению, в теории эти обновления позволят точнее оценить нагрузку по пенсионным выплатам в рамках макроэкономической модели, а также в региональном разрезе.

На практике, на основании этих данных специалисты Росстата смогут более точно рассчитать индексацию пенсионных выплат в одном или нескольких регионах.

Такие формы статистического наблюдения, как «N94 Пенсии» — краткая форма, «Пенсии-Н» (данные о неработающих пенсионерах) и «94 Пенсии-Р» (сведения о работающих пенсионерах) более детально отражают все виды пенсионного обеспечения на территории России. Они должны быть заполнены и оформлены первого числа месяца, следующего за отчетным, пишет издание РИА новости.