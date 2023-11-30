Главные сибирские вузы прикладывают усилия для развития научно-образовательного сотрудничества

В стремлении к инновационному развитию и совершенствованию образовательной среды «Норникель», Сибирский федеральный университет (СФУ) и Заполярный государственный университет им. Н.М. Федоровского (ЗГУ) заключили соглашение о сотрудничестве.

Цель соглашения — объединить усилия в научной и образовательной деятельности для взаимовыгодных результатов. Основные направления сотрудничества включают развитие научно-исследовательских проектов, особенно в области изучения вечной мерзлоты и климатических изменений в Арктической зоне, внедрение инновационных производственных технологий, а также исследования в сфере биотехнологий и искусственного интеллекта.

Дарья Крячкова, вице-президент «Норникеля» по кадровой политике, прокомментировала: «Сотрудничество компании и двух университетов открывает новые горизонты для научных исследований, инновационной деятельности и подготовки высококлассных специалистов, способствуя устойчивому развитию регионов Крайнего Севера и промышленности в целом. Наша цель — подготовить экспертов, которые будут на переднем крае инноваций и готовы решать глобальные задачи».

Важным аспектом сотрудничества является развитие R&D-центра металлургов, где будет сосредоточена работа по цифровизации и оптимизации процессов в горнодобывающей промышленности. Также предусмотрена поддержка в образовательной сфере, включая проведение совместных мероприятий, полевых школ и стажировок для студентов и магистрантов СФУ и ЗГУ.

Евгений Голубев, ректор ЗГУ, прокомментировал: «Как университет практики и быстрого старта карьеры, ЗГУ им. Н.М. Федоровского будет полезен для определения технологических задач, практического внедрения разработок, повышения адаптированности образовательных программ и выпускников-инженеров к рабочим местам в стратегических отраслях российской экономики».

Особое внимание уделено подготовке квалифицированных кадров для компании. Это предполагает актуализацию программ специалитета, бакалавриата и магистратуры, а также реализацию программ дополнительного профессионального образования, соответствующих актуальным потребностям промышленности.

Максим Румянцев, ректор СФУ, прокомментировал: «И с «Норникелем», и с ЗГУ нас связывает длительное сотрудничество. Соглашение фиксирует его очередной этап, пересборку существующих программ с учетом заявленных нами в программе «Приоритет 2030» направлений. Так, целенаправленная работа в направлении климатических исследований и трансформации инженерного образования, упакованная в формат стратегических проектов программы, дала результат, позволила нам приобрести новые компетенции, появились интересные наработки. Все это сделало возможным выход на следующий уровень отношений с прежними партнерами».