Горно-металлургическая компания смещает фокус с экологии на социально-устойчивое развитие

Первый документ, который иллюстрировал движение к устойчивому развитию, горно-металлургическая компания «Норникель» выпустила в 2005 году. С тех пор изменились методология, объем раскрываемой информации и даже приоритеты устойчивого развития.

Каждый год компания ранжирует темы в области устойчивого развития, чтобы подробнее описать работу по трем самым важным из них. Так, по итогам 2022 года дополнительно к отчету об устойчивом развитии опубликованы два документа: об ответственной цепочке поставок и по правам человека. В декабре 2023 года готовится к публикации отчет об изменении климата.

Стратегические приоритеты компании можно разбить на три группы: безопасность и экология, развитие основных производств, модернизация и внедрение новых технологий. По каждому из трех блоков компания поставила несколько целей, которые планирует достигнуть в перспективе 2030+.

«Люди хотят жить в чистых городах с развитой инфраструктурой. Поэтому борьба за экологию – это составляющая стратегии социально-устойчивого развития. Компания много делает для того, чтобы Норильск и другие города нашего присутствия стали привлекательными для жизни. Для системной работы мы создали три агентства развития территорий и инвестируем в очистные комплексы, модернизацию и развитие городской среды», — прокомментировала Лариса Зелькова старший вице-президент компании.

Новые технологии, которые создаются в научном центре компании, помогают решать задачи ESG-стратегии: сокращать выбросы CO2, минимизировать воздействие на экологию, обеспечивать промышленную безопасность, создавать новые коммерчески ориентированные продукты на базе металлов компании.

Всего в портфеле компании более 100 R&D-проектов, из них 20 предполагают использование палладия. Например, палладий может заменить платину в катализаторе для топливных ячеек. Активность нового катализатора в два раза выше, чем у коммерческого образца.

В 2023 году создана научная база для производства катодных материалов на основе металлов, которые добывает «Норникель». Все разработки будут запатентованы и помогут обеспечить технологический суверенитет России. В сочетании с добычей лития новые продукты позволят заместить импорт литиевых аккумуляторов и наладить отечественное производство, создать в стране электротранспортную промышленность.

Уже два года компания тесно сотрудничает с Российской академией наук, проект получил название «Большая научная экспедиция». Он помогает оценить воздействие производства на природу Арктики, сохранять и восстанавливать биоразнообразие. В проекте участвуют 13 научно-исследовательских университетов, вузов и заповедников.

Благодаря экспедиции, разработана методика расчета интегрального показателя состояния экосистем. Нормативом считается показатель, характерный состоянию экосистем на удалении 10 км от предприятий. Методика позволяет оценивать изменения и принимать меры, чтобы снижать потери и восстанавливать биоразнообразие.

Какой будет нефинансовая отчетность за 2023 год? Фокус в подробном раскрытии информации смещается с экологии на социально-устойчивое развитие, разработку инноваций для зеленой экономики и создание ответственной цепочки поставок.