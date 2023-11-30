Индексация пенсии, 13-я зарплата и штрафы ГИБДД: что изменится в жизни россиян с 1 декабря 2023 года

Не глобально, но изменится жизнь российских семей с детьми, автолюбителей, контрактников и пенсионеров в финальном месяце уходящего 2023 года. Портал «Сиб.фм» публикует полный список нововведений в законы РФ, которые вступают в силу с 1 декабря.

1. Повышенные пенсии

В первый день последнего месяца текущего года повысят пенсии 80-летним юбилярам (кто отметил дату в ноябре). Им удвоят фиксированную выплату к страховой пенсии.

2. Единовременная выплата блокадникам

Обладатели медалей «За оборону Ленинграда» или знака «Жителю блокадного Ленинграда» с 1 декабря 2023 года получат по 50 000 рублей в честь 80-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

3. Штраф за резину

С 01.12.2023 г. по 500 рублей возьмёт ГИБДД с каждого водителя, кто не сменил летние шины на зимние.

4. Немаркированные электронные сигареты исчезнут из продажи с первого дня декабря-2023.

5. С 11 декабря 2023 года невыездные граждане РФ (должники, банкроты, сотрудники секретных служб) обязаны сдавать на хранение свои загранпаспорта в госорганы.

6. В декабре-2023 изменится график выплат пенсий и пособий

Пенсионеры получат сразу две пенсии: в первых числах месяца – за декабрь, после 25 декабря – досрочно за январь. Также в два этапа выплатят детские пособия.

7. Тринадцатая зарплата

Традиционно в финале любого года учреждения и предприятия России премируют сотрудников дополнительной выплатой по итогам года (зависит от финансовых возможностей, но не утверждено Трудовым Кодексом).

8. Контрактники смогут оспорить решение военных комиссариатов через «Госуслуги».