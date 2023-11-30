Кадыров сделал заявление о скором завершении СВО

Россия позволит Украине подписать капитуляцию после победы в грядущем 2024 году, твёрдо уверен глава Чеченской Республики.

Как известно, Рамзан Ахматович слов на ветер не бросает: «Нам еще предстоит вернуть несколько городов. А там уже позволим сатанинскому руководству Украины подписать бумаги о капитуляции и, наконец, освободим украинский народ от его полного уничтожения Западом. Уверен, что уже в 2024 году всех нас ждут хорошие новости и ПОБЕДА», написал он в Telegram-канале.

По его устойчивому мнению, говорить о переговорах с Украиной нет никакого смысла, поскольку Россия в более выгодном стратегическом и экономическом положении, пусть и не гигантскими, но уверенными шагами продвигается вперед.

Напомним, ещё в феврале текущего года, Кадыров заявил, что военная спецоперация закончится до конца 2023 года. Тогда он особо подчеркнул, что западные лидеры признают, что поступали неправильно: «Запад встанет на колени, и, как обычно, европейские государства должны будут взаимодействовать во всех сферах с РФ», пояснил он тогда свою позицию.