Мигрантов лишат прав: иностранцам запретят водить машину в России

Миграционным нелегалам в РФ усложнят жизнь и откажут в выдаче водительского удостоверения российского образца.

Министерство внутренних дел России назвало свою инициативу «режимом контролируемого пребывания». Под глобальные ограничения и контроль попадут те иностранцы, кто не имеет законных оснований для нахождения в России или предоставил заведомо недостоверные сведения и документы при постановке на миграционный учёт.

Правоохранители России предлагают создать отдельный реестр для таких мигрантов и обязать их отчитываться о своём местонахождении и планируемом выезде из России. В случае нарушения – депортировать мигрантов или помешать в спецучреждение.

Кроме того, полицейские РФ намерены запретить нелегалам получать водительские права на территории России, покупать авто и недвижимость, открывать счета в банках России, переводить деньги за границу РФ и заключать браки.

К введению запретных мер присоединилась и Госдума. Депутаты предлагают запретить иностранцам работать в образовании, медицине, фармацевтике и такси.

Подобные идеи, а также ужесточение государственного контроля за постановкой мигрантов на воинский учёт в России и проведение СВО вызвали отток иностранцев из нашей страны. Однако осталось их немало. По обновлённым данным, прозвучавшим на днях из уст начальника главного управления МВД по вопросам миграции Валентины Казаковой, сейчас на территории страны живут 6,4 млн иностранных граждан, большинство из которых приехали на заработки.