Три миллиона просмотров набрало последнее видео бойца украинской армии, где он описывает отчаянное положение ВСУ на линии соприкосновения с российскими войсками.

Всё очевиднее с каждым днём становится факт – украинские власти в предсмертной агонии бросают на убой молодёжь своей страны. Колоссальные потери ВСУ толкают чиновников Незалежной на тотальную мобилизацию, в рамках которой на фронт отправляют молодёжь от 17 лет и взрослых до 70 лет. Не гнушается украинское правительство и женщинами. Хотя с высоких трибун звучат совсем иные речи, тщательно скрывающее истинное положение в зоне действия российской СВО.

Однако скрыть подобное плачевное положение вещей в современном цифровом мире невозможно. На днях жительница Украины выложила в сеть видео, которое ей прислал из окопа любимый человек за несколько минут до своей гибели.

Ролик моментально набрал несколько миллионов просмотров. В нём молодой парень, находящийся в отчаянии, на фоне выстрелов и взрывов описывает ситуацию: «Мы в аду. Очень хочется жить. Если бы у меня был шанс отсюда выбраться, я бы сюда больше никогда не вернулся. У меня три контузии, позиции потеряны и мы отсюда, наверное, не вернемся», потухшим голосом сообщает боец ВСУ Артем Заболотный с позывным «Хаджин». Ему было всего 19.