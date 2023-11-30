Названы самые высокопроизводительные предприятия Новосибирской области

Выбраны самые высокопроизводительные предприятия НСО.

В Новосибирске на форуме «Дни производительности в Новосибирской области», который в проходит с 29 ноября по 1 декабря, назвали самые высокопроизводительные предприятия региона. К ним относятся производства растительного масла, извести и панелей для домостроения.

Министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников отметил, что в течение года к национальному проекту «Производительность труда» могут присоединиться ещё 44 компании. В Новосибирской области за 3 года участниками нацпроекта стали 109 новосибирских предприятий.

Участники форума выбрали три предприятия, которые стали модельными: производитель растительного масла «Армаз», завод крупнопанельного домостроения «Арматон» и крупнейший производитель известняка и извести за Уралом «Искитимизвесть».

Ранее Сиб.фм писал о том, какие предприятия делают вклад в рост и развитие Новосибирска.