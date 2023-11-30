Невидимый убийца: как распознать первые признаки сахарного диабета

Значительно помолодевший диабет настигает даже школьников. Заметить первые его признаки сложно, но можно, уверяют российские медики.

Согласно медицинской статистике, в мире от диабета страдает более 400 миллионов человек и половина из них даже не подозревают о своей болезни, поскольку первые симптомы диабета довольно разнообразны и в то же время не очень специфичны, уверяют эксперты питерского медцентра «Диана».

По их наблюдениям, диабет может развиваться внутри организма незаметно на протяжении многих лет и вычислить его возможно лишь при повышенном внимании к своему телу.

К ранним признакам диабета эндокринологи нашей страны относят:

- сухость во рту и повышенную жажду (так организм избавляется от избытка глюкозы, требуя воды, чтобы вывести сахар с мочой);

- усталость и чрезмерная сонливость особенно после еды (так тело борется с так называемой гипергликемией);

- прибавка в весе даже при наличии строгой пищевой диеты (повышенный инсулин стимулирует организм накапливать жир);

- вагинальная молочница, грибок на ногах, сухость кожи (много сахара в крови провоцирует развитие грибковых инфекций).

С этими или подобными симптомами нужно обратиться к эндокринологу. При этом возраст значения не имеет. Это ранее, лет 20 назад диабет считался исключительно возрастным недугом. В современных условиях питания продуктами промышленной обработки и засильем сахара диабет значительно помолодел вплоть до школьного возраста.