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общество

Новосибирский офицер оценил возможность всеобщей мобилизации после выборов президента РФ

Фото: Сиб.фм

После выборов президента Российской Федерации командир батальона «Вега» Андрей Панфёров оценил возможность всеобщей мобилизации.

В интервью с издательством «МК в Новосибирске» командир батальона «Вега» Андрей Панфёров заявил, что после выборов президента РФ не планируют объявлять всеобщую мобилизацию.

Комбат подчеркнул, что сейчас все силы и финансовые средства уходят на то, чтобы продолжить системную работу.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что командир «Веги» Андрей Панфёров рассказал об ажиотаже среди желающих служить по контракту.

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Валерия Митрохина
Журналист

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