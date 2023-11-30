Новосибирский офицер оценил возможность всеобщей мобилизации после выборов президента РФ

После выборов президента Российской Федерации командир батальона «Вега» Андрей Панфёров оценил возможность всеобщей мобилизации.

В интервью с издательством «МК в Новосибирске» командир батальона «Вега» Андрей Панфёров заявил, что после выборов президента РФ не планируют объявлять всеобщую мобилизацию.

Комбат подчеркнул, что сейчас все силы и финансовые средства уходят на то, чтобы продолжить системную работу.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что командир «Веги» Андрей Панфёров рассказал об ажиотаже среди желающих служить по контракту.