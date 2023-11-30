Прямая линия Путина 14 декабря: когда и где смотреть прямую трансляцию пресс-конференции

Пресс-конференция и прямая линия президента России Владимира Путина пройдёт 14 декабря.

Президент России Владимир Путин проведет «Прямую линию» и ежегодную пресс-конференцию 14 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В ходе мероприятия, которое будет транслироваться по телевидению, Путин подведёт итоги года. Пресс-конференция пройдет в объединенном формате, включающем «Прямую линию» и итоговую пресс-конференцию.

Традиционно прямая линия с участием президента проходит во второй половине дня, однако точное время в Кремле ещё не назвали.

Для участия в «Прямой линии» граждане могут задавать свои вопросы несколькими способами. Начиная с 1 декабря, вопросы можно отправить по бесплатному номеру 8-800-200-40-40, через отправку бесплатного СМС на номер 0-40-40, а также через сайт moskva-putinu.ru, соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также мобильные приложения.

В колл-центре звонки от граждан будут принимать сотрудники Общероссийского народного фронта вместе с волонтерами.