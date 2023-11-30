Россиян предупредили: эти продукты подорожают к Новому году — список

Россиянам не удастся избежать покупательского бума перед Новым годом, но в росте цен виновен не он, уверяют российские экономисты.

Ежегодно в предновогодний период многие товарные группы дорожают, а магазины экстренно переписывают ценники. Однако причина кроется вовсе не в повышенном спросе в предпраздничный период, пишет независимый эксперт по ритейлу Михаил Лачугин в своём телеграмм-канале.

По его профессиональным наблюдениям, цены на продукты и товары перманентно растут в течение всего года. На то есть ряд причин, далёких от потребительского бума: удорожание логистики, удорожание оборудования или его обслуживания, некоторой доли сырья, курсы валют.

Также немаловажным фактором роста цен является сезонность овощей и фруктов – продукты это товарной группы подорожают зимой в любом случае, напоминает Лачугин.

На примере мандаринов эксперт показал, как покупателей провоцируют на повышение спроса. По словам Михаила, мандарины в начале декабря растут в цене, поскольку ими ещё не наводнён рынок, а урожай будет собран ближе к Новому году, когда цены на этот фрукт снизятся естественным способом из-за перенасыщения рынка.

Он рекомендует не закупать их заранее, но запастись небольшим количеством консервов и шампанского, хотя и они ближе к 31 декабря будут реализоваться по акционным сниженным ценам, учитывая перенасыщение рынка.