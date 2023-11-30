Сибиряки стали чаще оплачивать налоги в цифровых сервисах

Розничные клиенты ВТБ в Сибирском федеральном округе в три раза чаще стали использовать сервисы банка для оплаты налогов в этом году. Объем операций сибиряков вырос в два раза.

Количество жителей Сибири, которые оплачивают налоги через ВТБ Онлайн, за неполные 11 месяцев выросло в 3 раза и превысило 314 тыс. человек. Мужчины оплачивают начисления по налогам чаще, чем женщины – 53% против 47%. Средний возраст плательщиков составляет 43 года.

С начала года клиенты банка в сибирском регионе провели более 647 тыс. платежей по налогам. Их объем вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 1,4 млрд рублей. Лидерами по объему транзакций стали Кемеровская (585 млн), Новосибирская (177 млн) и Иркутская (174 млн) области.

По оценкам банка, к концу года количество клиентов, которые оплатят налоги через интернет-банк, в целом по России вырастет более чем в 2 раза и достигнет 3 млн человек.

«В течение года мы наблюдаем планомерный рост числа клиентов, оплачивающих налоги онлайн. Октябрь-ноябрь – традиционно являются самым активным месяцами, когда россияне погашают имущественные налоги, выставленные ФНС. Своевременная уплата налогов до 1 декабря поможет избежать пени», — отметил Руслан Новиков, начальник управления «Платежи» департамента транзакционного розничного бизнеса кредитной организации.

Пользователи могут без комиссии перечислить единый налоговый платеж несколькими способами: на сайте Федеральной налоговой службы с прямым переходом в личный кабинет онлайн-банка или картой банка; по фото квитанции, даже если нет QR-кода; по уникальному идентификатору начислений в разделе «поиск по УИН»; по свободным реквизитам из квитанции.