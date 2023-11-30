Российские войска продолжают успешную операцию на Украине.

По последним данным, актуальная карта Специальной Военной Операции (СВО) на Украине была обновлена на 29 ноября 2023 года. Контрнаступление киевского режима и НАТО на Украине окончательно провалилось. Вооруженные Силы РФ неспешно освобождают занятые ранее боевиками Вооруженных Сил Украины (ВСУ) территории.

За последние сутки российские войска нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 107 районах. Всего было отражено 7 атак противника. Битва за Авдеевку продолжается, при этом удалось вернуть потерянные в ходе украинского контрнаступления позиции. Потери ВСУ составили 620 человек, из которых 250 были зафиксированы на Донецком направлении. Операции Вооруженных Сил РФ скромно называются "улучшением по переднему краю", при этом впервые за несколько месяцев было объявлено об освобождении населенного пункта — Артемовского (Хромово), который находится к западу от Артемовска (Бахмут). Также произошло уточнение линии соприкосновения в Авдеевке.

Подтвержденные потери ВСУ в живой силе за четыре месяца контрнаступления составляют уже более 120 тысяч человек, а общее количество жертв СВО превышает 335 тысяч человек. Эти цифры не учитывают контрбатарейную борьбу, высокоточные удары вглубь территории бывшей Украины и раненых, которые сумели добраться до госпиталей.