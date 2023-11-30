Стало известно, где жил Сергей Шойгу в 1980-х годах

Министр обороны России Сергей Шойгу жил в элитной квартире в центре Красноярска с конца 1980-х по начало 1990-х годов.

Квартира находится в 10-этажном здании на улице Урицкого рядом с Центральным парком. Жилье построили по заказу крайкома КПСС в конце 1970-х годов.

В этой квартире жили различные высокопоставленные партийные деятели, в том числе Сергей Шойгу и первый секретарь Красноярского краевого комитета КПСС Павел Федирко.

Сосед Шойгу Алексей Балякин описывает министра как скромного и сдержанного человека, который занимал должность инспектора Красноярского крайкома КПСС.

По словам Балякина, в 1990-е годы семья Шойгу приватизировала это жилье. Новая владелица квартиры подтвердила, что предыдущей собственницей была Ирина Шойгу.

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