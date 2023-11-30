У призывников отберут загранпаспорта уже с 11 декабря

Новые правила обязывают невыездных россиян сдавать загранники. В их число попали и призывники-2023.

11 декабря уходящего 2023 года законную силу обретут новые поправки в закон о порядке въезда и выезда из РФ (уже опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов). Под статус «невыездных» граждан попали россияне, имеющие доступ к гостайне и секретным документам, действующие и бывшие сотрудники ФСБ, фигуранты уголовных дел, осуждённые, должники, банкроты и призывники.

Последние считаются невыездными уже с момента вручения повестки из военкомата. В пятидневный срок они обязаны сдать свой заграничный паспорт на хранение в военный комиссариат. Вернут документ только отслужившим или комиссованным военнослужащим после вынесения решения о снятии статуса невыездного гражданина РФ.

Эти правила коснутся всех призывников, получивших повестки после 11 декабря 2023 года. При этом никаких штрафных санкций в случае «несдачи» загранника не предусмотрено, но и выехать из России по нему не получится – все данные оперативно передаются в пограничную базу.