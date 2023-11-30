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общество

В 100-летнем возрасте умер экс-госсекретарь США Генри Киссинджер

Фото: ТАСС

В США скончался экс-госсекретарь США.

Газета Washington Post сообщила о том, что бывший глава Госдепартамента США Генри Киссинджер умер в возрасте 100 лет 29 ноября.

Бывший глава американской дипломатии был единственным человеком в истории США, который занимал должности госсекретаря и советника Белого дома по нацбезопасности одновременно.

Причина смерти Генри Киссинджера неизвестна.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске в возрасте 88 лет скончалась одна из самых опытных журналистов Светлана Грачева.

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Валерия Митрохина
Журналист

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