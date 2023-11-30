В этих российских пельменях нашли опасные бактерии: никогда не покупайте

На доску позора Роскачества попали популярные торговые марки. Эксперты нашли в них посторонние примеси и токсичные микроорганизмы.

Только четыре процента россиян предпочитают готовить пельмени сами, твердят данным опроса, проведенного ЦИПП Роскачества. Потому «бешеной» популярностью пельменей пользуются нерадивые производители.

Однако всевидящее надзорное око Роскачества не дремлет, но поражается итогам своих проверок – из 20 марок взятых на исследование во всех 20 обнаружены различные нарушения санитарных норм.

Оказалось, что пельмени от «Вкусвилла» заражены листериями (микроорганизмы особенно опасные для детей, пожилых людей и беременных). «Горячая штучка», «Мясной дворик», «Сибирская коллекция», «Рестория» и «Тураково» таили в себе сюрприз в виде сальмонеллу. «Останкинские традиционные», «Стародворье» и «Ложкаревъ» начинены кишечной палочкой, а ещё в их составе была обнаружена костная мука.

В марках «Тураково», пельмени «Ашана», «Ложкаревъ», «Стародворье», «Тураково» и Caesar вместо мяса в начинке обнаружен соевый белок, который даже не заявлен на упаковке.

Согласно регламенту Роскачества, в проштрафившиеся компании направлен запрос и принятые другие меры воздействия на производителей. Ряд из них реагируют и исправляются сразу, другие оттягивают время.

Как быть? Готовьте дома!