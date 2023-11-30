В Новосибирске обязательства «СпецТрансСтроя» по ремонту Октябрьского моста сохраняются

В пресс-службе мэрии Новосибирска сообщили, что ООО «СпецТрансСтрой» сохраняет свои обязательства по ремонту Октябрьского моста. Контракт с компанией остается в силе.

В рамках соглашения между сторонами, снизили объемы и стоимость работ.

«Объемы и стоимость работ, подлежащих выполнению, были уменьшены по соглашению сторон, так как 20 ноября 2023 года были заключены контракты с двумя другими подрядными организациями – ООО «ДК Клевер» (ремонт конструкций моста) и ООО «Дороги54» (устройство асфальтобетонных покрытий и элементов обустройства)», — говорится в сообщении.

Ранее Сиб.фм сообщал, что мэрия Новосибирска расторгла контракт с подрядчиком ремонта Октябрьского моста.