В Новосибирске опубликовали рейтинг худших детских больниц города

Появился рейтинг худших городских детских больниц.

Интернет-издательство «АиФ-Новосибирск» составило рейтинг худших больниц Новосибирска на основе мнения пользователей сервиса 2ГИС, где жители делились своим негативным опытом.

Оценку 1,9 звезды получила Городская клиническая больница №19 на улице Шукшина. По словам пользователей 2ГИС, особенно жалуются мамы с грудными детьми, которым приходится долго стоять в очереди, чтобы просто взять справку.

Следующая худшая больница — Детская больница №4 им. В.С. Гераськова на улице Новогодней, 35. Ей жители поставили оценку в 2,2 звезды. Так, например, девочки, которые были на приёме у детского гинеколога, жалуются на поведение врачей, особенно на их хамское отношение к несовершеннолетним пациентам.

Третье место в списке худших занимает Детская городская клиническая больница №6, которая находится на улице Трикотажной, 52 — ей поставили 2,4 звезды. Там отметили проблему с записью и с возможностью дозвониться до регистратуры.

В 2,7 звезды оценили Детскую городскую клиническую больницу №1 на Новогодней, 4. В регистратуре также не отвечают на звонки, а врач невролог почти всегда отсутствует.

Последнюю позицию занимает Детская городская клиническая стоматологическая поликлиника по адресу улица Сибиряков-Гвардейцев, 44/6. Оценка больницы – 3,4 звезды.

Очень много отзывов было о том, что врачи ставят некачественные пломбы, которые по итогу быстро выпадают.

Напомним, что рейтинг лучших и худших поликлиник опубликовали в Новосибирске.