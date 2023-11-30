В Новосибирске расширили Гусинобродское кладбище для захоронений военных

Гусинобродское кладбище расширили для захоронений военных, участвующих в зоне специальной военной операции.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление о том, что в Новосибирске на Гусинобродском кладбище решено создать новую территорию площадью 1 200 квадратных метров для погребения военнослужащих.

Новый участок будет удобно расположен недалеко от остановки общественного транспорта и будет иметь места для парковки.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске установят стелу Героям на Гусинобродском кладбище.