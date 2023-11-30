В Новосибирске в декабре откроют магазин ИКЕА

В конце декабря в Новосибирске откроется магазин IKEA в торговом центре «Кировский рынок».

Компания уже успешно работает на рынке Казахстана. Товары будут поставлять из стран, в которых в настоящее время работает IKEA. Бренд некоторое время отсутствовал в России из-за санкций.

В новосибирском магазине представят около 2,9 тысяч наименований. Особый акцент сделают на аксессуарах для дома. Цены в новосибирском магазине могут быть выше, чем в обычных магазинах IKEA.

В середине января еще одна торговая точка IKEA появится в «Ленте» на Бердском шоссе, 2.

Ранее Сиб.фм сообщал, что мэр Новосибирска предупредил жителей о росте цен на проезд в общественном транспорте.