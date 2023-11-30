По данным на 30 ноября, число погибших в секторе Газе превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. Остальные подробности о текущей ситуации на израильско-палестинской границе читайте ниже.

Гуманитарная пауза с временным прекращением огня с обеих сторон конфликта возымела свои результаты. В рамках заранее оговорённого обмена с ХАМАС были освобождены 86 заложников, в том числе 66 израильтян. В ответ израильские власти выпустили из тюрем 150 палестинцев, но тут же в ходе различных рейдов на Западном берегу реки Иордан задержали 133 человека, подозреваемых в противоправной деятельности.

По данным CNN, на 30 ноября 2023 года в заложниках у ХАМАС ещё остается 161 человек: 146 — израильтяне (некоторые имеют двойное гражданство), еще 15 — иностранцы. Кроме того, группировка ХАМАС в дополнении к десяти израильским заложникам обещала освободить из плена двух человек с российским гражданством в знак признательности за позицию, занятую Владимиром Путиным.

Однако сразу после обмена пленными в сети появились тревожные сообщения о том, что Израиль готовится использовать нервно-паралитические вещества под контролем американских спецназовцев из подразделения Delta Force, чтобы вытеснить ХАМАС из туннелей, пишет издание Middle East Eye. В связи с этим Россия призывает Израиль как можно скорее ратифицировать конвенцию о запрещении химоружия.