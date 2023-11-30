Вуз, который знают. НГПУ масштабно участвует в «УчСибе -2023»

30 ноября в Новосибирске стартовала форум-выставка «Учебная Сибирь». На площадке НГПУ школьники могли пройти профориентационное тестирование, поиграть с вожатыми и познакомиться с оборудованием Технопарка им. Ю.В.Кондратюка. Основной темой выставки в 2023 году стала профориентация.

В выставке «Учебная Сибирь» принимает участие более 140 образовательных учреждений и компаний из 11 регионов России.

— Рад всех видеть в учебной и учёной Сибири! За эти годы в Новосибирской области в системе образования достигнуты новые результаты, и многие прогрессивные наработки, методы образования, выстраивание систем профориентации, работы с талантами, развития наших ребят представлены на форуме, — отметил Губернатор Новосибирской области Андрей Александрович Травников на открытии «Учебной Сибири».

После открытия выставки Андрей Александрович Травников лично посетил локации участников выставки, в том числе площадку НГПУ. Глава региона отметил, что сегодняшнее событие – это отличная возможность для педуниверситета заинтересовать абитуриентов, и отметил, что вуз в регионе хорошо знают.

— В ходе форума мы рассмотрим проблемы формирования профессиональной готовности будущих выпускников, особенности выбора профессии с учетом интересов, склонностей, индивидуальных особенностей и потребностей; познакомим старшеклассников и их родителей с особенностями современного рынка труда и расскажем о возможностях педагогического университета, — подчеркул ректор НГПУ Алексей Дмитриевич Герасёв.



Форум завершится 2 декабря. Подробнее на сайте НГПУ https://nspu.ru