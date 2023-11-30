Житель Новосибирской области может накопить на первоначальный взнос по ипотеке за 10 лет

По данным экспертов Рейтингового агентства «РИА Рейтинг», житель Новосибирской области с медианной заработной платой может накопить один миллион рублей за 10,4 года.

Это 15-процентный первоначальный взнос от ипотечного кредита на квартиру в новостройке площадью 47 квадратных метров или на вторичном рынке размером 58 квадратов, сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев.

«В целом по России срок накопления миллиона рублей составляет 10,2 года. Рейтинг регионов по этому критерию коррелирует с рейтингом по уровню доходов населения. При добавлении к нему информации о средневзвешенной цене квадратного метра в разных регионах России определяется срок накопления на первоначальный взнос по ипотеке на стандартную квартиру. Несмотря на то, что в житель Москвы может накопить миллион в 1,6 быстрее чем Новосибирец, но квартира в новостройке в столице дороже в 2,6 раза», — говорит эксперт.

В рейтинге по способности населения накопить крупную сумму Новосибирская область занимает 27 позицию по РФ и 5 по СФО. Отставание от лидера СФО, Красноярского края, — 1,3 года. По сравнению с 2021 годом время накопления сократилось в регионе с 19,2 лет до 10,4 или на 46%, в целом по РФ сокращение составило 42% с 17,6 до 10,2 года, уточнил он.

Доля работников, не имеющих возможность накопить миллион за 15 лет стажа, составляет в регионе 8,7%, заключил Николаев.

Напомним, в Новосибирске в микрорайоне Пашино за 19 млн рублей продаётся коттедж-дворец.