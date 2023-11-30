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общество

Жители Новосибирска почтили память чернобыльской аварии у монумента «Покорителям атома»

Фото: Telegram-канал мэрии Новосибирска

У монумента «Покорителям атома» жители Новосибирска возложили цветы.

В Новосибирске почтили память жертв чернобыльской аварии и возложили цветы к монументу «Покорителям атома».

Как известно, 37 лет назад в операции по сооружению саркофага над четвёртым блоком АЭС участвовали 1 750 новосибирцев — 700 человек позже стали инвалидами.

Сейчас в Новосибирске проживает 337 граждан, которых переселили из зон радиоактивного загрязнения.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в новосибирском сквере Славы почтили память павших бойцов у мемориала «Плакучая Ивушка».

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Валерия Митрохина
Журналист

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