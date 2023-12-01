1 декабря — какой праздник, с чем связана дата

Первый день декабря не только зиму начинает, но и закладывает погоду на весь сезон, уверены российские старожилы. Они рекомендуют помолиться в этот день о финансовом благополучии и деньги буквально прилипнут к кошельку.

Первое декабря, согласно данным народного календаря, называют Днём Платона Зимоуказателя, поскольку веками складывалось стойкое убеждение — какое 1 декабря – такая и зима будет. Наши предки по утренней погоде этого дня судили о декабре, по обеденной – о январе, а приметы вечерней погоды указывали, каким будет февраль:

· если с утра тепло – быть оттепелям в начале зимы,

· холод да вьюга в полдень – такой будет и середина зимы,

· если под вечер завоет, закрутит метель, то уйдет от нас зима неохотно.

Священнослужители российских храмов, которые в этот день чтят память мучеников Платона и Романа, пострадавших за веру в IV столетии, уверяют, что нельзя в этот день делать предложения о совместной работе, так как она не принесет желаемого результата.

Говоря современным языком, первого декабря лучше отказаться от подписания договоров о слиянии предприятий, коммерческих соглашений и других документов о создании общего дела или финансового фонда, поскольку в итоге можно остаться и без денег, и без друзей.

Верующие, в свою очередь, считают, что нельзя в день Платона и Романа пропускать службу в храме, потому как у того, кто не посетит церковь, начнутся большие финансовые проблемы, и в итоге он останется без средств к существованию.