Алмакдад Алсаллум рассказал о генотерапии колбочковой дистрофии сетчатки

С этого года в России стала доступна генотерапия пигментного ретинита. Однако, это лишь одно из множества заболеваний, связанных с дистрофией сетчатки и вызванных поломками в нашем геноме.

Какие факторы влияют на частоту возникновения генетических заболеваний и кто находится в группе риска? Насколько безопасны разрабатываемые препараты и какие стадии проверки они проходят?

На эти и другие вопросы ответил аспирант МФТИ, младший научный сотрудник лаборатории геномной инженерии и руководитель проекта «Разработка генотерапии орфанных заболеваний сетчатки глаза» Алмакдад Алсаллум.

Вместе с нашим гостем мы узнаем о разнице между технологией векторной вакцины на основе аденовируса и адено-асоциированного вируса. Поймем, как и из-за чего возникают поломки, ответственные за сохранность сетчатки и обсудим факторы, при которых ребенка необходимо отвести к офтальмологу.

Подкаст «3.14 Будущее наступило» создан при поддержке министерства высшего образования и науки РФ.

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