Больше 1,2 млн сибиряков в возрасте 58+ рассчитываются бонусами сибирского банка

Каждый десятый пользователь программы лояльности среди людей старшего поколения проживает в регионах СФО.

Число участников программы лояльности HYPERLINK СберСпасибо старше 58 лет в регионах Сибири превысило 1,2 млн человек. На долю сибиряков приходится больше 10% всех пользователей программы старшего поколения в России. Такие данные получили эксперты, проанализировав транзакции этой категории клиентов.

Самые активные пользователи программы лояльности — жители Красноярского края, списавшие больше 91 млн бонусов, Новосибирской области — 80 млн, и Кузбасса — 79 млн бонусов. В число лидеров по объемам списаний также входят Омская область — 59 млн, и Алтайский край — 55 млн.

Самую крупную покупку за бонусы среди сибиряков-пенсионеров совершил 66-летний житель Томской области, потративший 270 тыс. бонусов на Мегамаркете. 63-летний житель Республики Алтай совершил обмен 121 тыс. бонусов. А 60-летний красноярец совершил крупную покупку электроники и бытовой техники с помощью 114 тысяч бонусов.

Максим Волков, заместитель председателя Сибирского банка Сбербанка:

«Сибиряки, в том числе люди старшего поколения, являются активными участниками программы лояльности банка. Благодаря широкой партнерской сети программы, включающей сегодня более 500 компаний, бонусы стали полноценным платежным инструментом. Люди могут списывать бонусы с каждой покупкой, или копить их на крупное приобретение — в любом случае получая выгоду от использования бонусов».

В целом по стране число участников программы лояльности старше 58 лет за год выросло на 19% — с 9,9 до 11,8 млн человек. За 10 месяцев 2023 года люди старше 58 лет списали 6,6 млрд бонусов (за тот же период прошлого года — только 3,9 млрд).